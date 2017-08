Varhaiskasvatuksessa muutoksia johtoportaaseen ja suunnitelmaan

Kun kunnantalon sokkeloista löytää varhaiskasvatuksen käytävälle, viimeisestä toimistosta vasemmalta tervehtii kunnan tuleva varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen. Vaikka Hyvärinen astuu virkaan virallisesti vasta syyskuun ensimmäisenä päivänä, hän on toiminut koko kesän ajan sijaisena tulevissa tehtävissään.

”Tulin töihin toukokuun alussa ja olin silloisen johtajan, Eeva-Liisa Lyytisen kanssa töissä yhtä aikaa kaksi viikkoa, jonka aikana hän perehdytti minut työhön”, tuleva johtaja kertoo.

Hyvärinen on työskennellyt varhaiskasvatuksen puolella Iisalmessa yli 30 vuotta, josta viimeiset 17 vuotta hän on toiminut kunnan varhaiskasvatusjohtajana. Työ on siis tuttua ja kunnat ovat kooltaan melko samankokoiset, mutta nyt ympärillä on uusi paikka ja uudet ihmiset.

”Koin, että pitkän työuran jälkeen Iisalmessa haluaisin nähdä asiat vielä jonkin toisen kunnan näkökulmasta. Samalla myös työmatka lyheni, sillä asun lähempänä Siilinjärveä kuin Iisalmea”, Hyvärinen toteaa hymyillen.

