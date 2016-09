Viikari tuo helpotusta Siilinlahden koulun tilaongelmiin

Siilinlahden koululla rakenteilla oleva uusi tuhannen neliön lisärakennus edistyy aikataulun mukaan. Viikariksi nimetystä rakennuksesta tulee kiinteä piharakennus ja se valmistuu maaliskuussa,

”Käyttäjäkunnan ja koulun osalta valmistellaan jo pikku hiljaa hankintoja kuten kalusteita ja atk- ja esitystekniikkaa sekä muita tarvikkeita”, kertoo koulutoimen talouspäällikkö Pekka Kauhanen.

Siilinlahden koulun rehtori Tiina Simpanen on valmistumisprosessiin tyytyväinen.

”Hirveän tyytyväinen pitää olla, että aikataulussa mennään. Nyt olemme joutuneet olemaan väliaikaisesti taito- ja taideainetiloissa. Kaikki mahdolliset nurkat ja kirjastotkin on otettu käyttöön”, Simpanen kuvailee suurta ponnistusta, joka on koskettanut niin henkilökuntaa kuin oppilaitakin.

”Odotamme innolla ensi lukukautta, että saamme uudet tilat käyttöön. Koulun tilat ja käyttötarpeet saattavat muuttua, mutta aloittaessa Viikariin menee ykkös- ja kakkosluokat, iltapäiväkerho ja etuluokka”, Simpanen sanoo.

