Voihan myyrä, minkä teit!

Metsä- ja peltomyyrät kalusivat talvella pensaita ja puita uskomattoman paljon.

”Voi, niitä on ympäri, ämpäri. Niitä on sekä metsän laitamilla, että pihoissa, jopa asutusten keskellä suurilla asfalttikentillä, kuten keskuskorttelin parkkialueilla. Niiden istutukset on syöty melkein sataprosenttisesti. Uskomaton myyrävuosi nyt on menossa.”

Sanat ovat Siilinjärven kunnanpuutarhuri Sari Riekkisen. Myyräpopulaatio on nyt iso ja lumen alta on paljastunut nurmikoita, joissa kiemurtelee serpentiinimäisiä myyränpolkuja. Pahimmillaan myyrät ovat talven aikana juhlineet pihojen pensasaidoilla ja kukkaistutuksilla.

”Aroniat, orapihlaja, ja eri angervot kelpaavat, jopa piikikäs juhannusruusu, on myyrien herkkua. Hedelmäpuut tietysti, mutta tavallinen mäntykin, joka on niin pihkainen puu, on ollut vuorinmäntyjen ohessa suurta herkkua menneenä talvena”, Riekkinen kertoo.

”Nyt on niin iso kanta, että syötävää on vähän ja mäntykin kelpaa.”

