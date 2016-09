”En ole ylpeä tästä tilanteesta, mutta Yhdysvalloista olen ylpeä”

”Se on sirkus. Seuraan päivittäin amerikkalaista CNN-uutisvirtaa, luen ja katson. Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanjan väittelyistä ja puheista tulee mieleen, onko siellä asiakysymyksiä lainkaan. Ensimmäistä kertaa olen nyt huolissani näistä vaaleista. Se on niin ennalta arvaamatonta”, sanoo siilinjärveläinen ravintolayrittäjä Kimberly Hoppes Uutis-Jousen haastattelussa. Aiheena ovat Yhdysvaltain presidentinvaalit.

”Kielenkäyttö, nimittely, negatiiviset sloganit, loukkaavat kommentit. Minusta se on lapsellista, silloin minä sammutan television. Se on noloa, hävettää,” hän sanoo Donald Trumpin ja Hillary Clintonin vaalikampanjan sävyistä.

Henkilönä Trump on Hoppesin mukaan amerikkalaisten silmissä aina ollut ainutlaatuinen liikemies, jolla on rahan ja vallan nälkä. Hän on narsistinen ja hänen tiedetään huijanneen liiketoimissaan. Menestynyt ihminen, joka ei säästä sanojaan.

Hoppesin vaakakupissa painaa Clintonin pitkä ura, vaikka hän ei olekaan samaa mieltä kaikista asioista Clintonin kanssa, eikä sataprosenttisesti häneen luota.

”Clinton on kuitenkin pätevä ja katsoo asioissa laajaa kokonaiskuvaa, maapallonlaajuisesti ja järkevästi. Turvallisuus, luottamus, kuka painaa punaista nappia, se merkitsee”, hän kertoo puntaroineensa.

”Valitettavasti valittavana on kaksi huonoa vaihtoehtoa, ei tule hyvä valinta”, hän sanoo, mutta aikoo äänestää tälläkin kertaa.

Lue lisää 8.9. ilmestyneestä Uutis-Jousesta