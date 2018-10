10 syytä valloittaa maailma, osa 10: Matkalaukkuelämää

Ennen lähtöä Norjaan tavoitteenani oli saada koko omaisuuteni mahtumaan matkalaukkuun. Nyt laukku on toistaiseksi odottamassa seuraavaa lähtöään ja laukun kuljettaja on ainakin hetkeksi asettunut paikoilleen Pohjois-Savon maaperälle. Matkatessa sitä kuitenkin ymmärtää, miten paljon ihmisillä on turhaa tavaraa ja yleensä siitä kaikesta ei olla edes tietoisia. On ollut ihanan vapauttavaa olla omistamatta mitään ylimääräistä ja tietää kaiken, mitä omistaa. Kukin priorisoi omalla tavallaan, mutta mielestäni kokemuksien pitäisi aina mennä kaiken materian edelle. Ja yhtenä isona kokemuksena kulunut vuosi on ollut varmaan tähän mennessä elämäni paras.

Pääsin näkemään, kuinka Lillehammerin pitkä talvi vaihtuu kesäksi ja Tromssan ”kesä” takaisin pakkasen puolelle. Talvella lunta oli Lillehammerissa niin paljon, että liikennemerkitkin näkyivät vain juuri ja juuri. Helteitä lähdin sitten pakoon Tromssaan, jossa sainkin veistellä lumiukkoja vielä heinäkuussa. Vuoret ovat houkutelleet puoleensa ja houkuttelevat edelleen, mutta kelvatkoon pahimpaan hätään Puijonkin maisemat.

Voin sanoa, että maailmaa on vielä sen verran valloitettavana, että kuluisi koko peukalon kynsi, jos sen kerralla raaputtaisi. Tämä on ollut nyt tällainen pintaraapaisu vain.

Koska tämä on viimeinen osa juttusarjaani, niin lopuksi kiitos kaikille kahdelle siellä kotipuolessa, jotka juttujani luitte ja terveisiä kanoille Väänälänrantaan! Seuraavaksi jatkan uusien seikkailujen suunnittelemista, mutta ennen kaikkea odotan sitä, että pääsisi jo järvelle luistelemaan.

