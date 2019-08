16-vuotias Tony Miettinen siirtyy Tanskan pääsarjaan

Siilinjärveläinen Tony Miettinen, 16, siirtyy Kuopion Palloseurasta Tanskan pääsarjassa pelaavan FC Nordsjällandin riveihin. Kups saa tanskalaisseuralta omien sanojensa mukaan ”merkittävän siirtokorvauksen.”

Miettinen matkusti Tanskaan alkuviikosta ja läpäisi lääkärintarkastukset.

Nuorisomaajoukkueen vakiopelaaja Tony Miettinen nousi KuPsin edustusjoukkueeseen jo viime kaudella hänen ollessaan vasta 15-vuotias. Miettinen on pelannut enimmäkseen Kakkosessa KuFu:ssa.

”Olemme tosi iloisia Tonyn puolesta siitä, että hän pääsee sinne minne on halunnut. Tony on kunnianhimoinen harjoittelija ja on aina ollut valmis uhraamaan itsensä kehittymisen eteen ollen halukas oppimaan uutta. Nyt kova työnteko jatkuu Tanskassa. Toivotaan, että hän lyö itsensä läpi seuran edustusjoukkueessa mahdollisimman pian. Seura sai nyt erittäin lupaavan puolustajan”, Kuopion Palloseuran talenttivalmentaja Juha-Pekka Niskanen totesi seuran tiedotteessa.