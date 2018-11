Antti Rinnevuori Puijon Pesiksestä SiiPeen – Superpesisjoukkue alkaa olla kasassa

Siilinjärven Pesis on täydentänyt superpesisjoukkuettaan Puijon Pesiksessä neljä viime vuotta pelanneella Antti Rinnevuorella, 30. Hänellä on takanaan myös yli 40 peliä Kankaanpään Mailassa Superpesiksessä. Alkujaan Rinnevuori on Ylöjärven Pallon kasvatti. Hänen palkintokaapistaan löytyy Suomen mestaruus 18-vuotiaana Sotkamon Jymyn miehissä kaudella 2006.

PuPessa Rinnevuori on toiminut kapteenina ja ollut joukkueen parhaimmistoa. Käsivammat ovat jonkin verran haitanneet pelaamista, mutta ne operoitiin toissa kaudella. Viime kaudella Rinnevuoren tilastoihin Ykköspesiksessä kertyi 34 tuotua juoksua. Kärkilyöntitilastossa hän ylsi sarjan kymmenen parhaan joukkoon 120 kärkilyönnillä. SiiPessäkin Rinnevuorella on odotettavissa vaihtolyöjän tai etenijän rooli.

Ulkokentällä Antti Rinnevuori pelaa kopparina. Siten SiiPellä on viime kaudesta poiketen reserviä takakentällekin, kun kopparikandidaatteja on kolme tai neljä pelaajaa; Rinnevuoren lisäksi jalkamurtumasta toipunut Ville Pietinen ja Vähäkyröstä tullut Mikko Hakomäki. Myös etenijäjokerina pelannut SiiPen lahjakas ja nopeajalkainen juniori Sebastian Lahti saattaa kouluttautua koppariksi.

– Minun oli pitkään viime kauden päättymisen jälkeen mietittävä, missä pelaan vai pelaanko

enää ollenkaan. SiiPen nousu Superpesikseen, tutut pelikaverit joukkueessa sekä kova halu harjoitella ja pelata vielä tosissaan puolsivat sopimuksen syntyä. Pikkupoikana matkalla Nilsiään ukin luo pysähdyimme monesti legendaarisella Mantulla. Nyt siitä tulee minulle kotikenttä, Rinnevuori kertoo sopimuksen taustoja.

Hän liittyy SiiPen miehistöön heti tänä viikonloppuna joukkueen toiselle harjoitus- ja testileirille.

– Olen tyytyväinen että saimme Antin vahvistamaan takakenttää ja tuomaan laajuutta pelaajarinkiin. Samalla tuli paljon pelikokemusta Superpesistä myöten. Edustusjoukkueemme on nyt koossa, totesi SiiPen pelinjohtaja Perttu Westersund.

Myöskään toiminnanjohtaja Marko Heikkisen mukaan uusia pelaajia ei enää aktiivisesti etsitä, jollei suuri loukkaantumissuma iske superpesisjoukkueeseen.

Suurin urakka SiiPen miesten taustavoimilla on nyt farmi- tai yhteistyöseuran löytäminen mieluiten Ykköspesiksestä, jotta keväällä superpesisjoukkueen yli jäävät pelaajat pääsevät ylläpitämään pelituntumaa riittävän kovatasoisissa otteluissa.

Marko Heikkisen mukaan yhteistyöneuvotteluja on käynnissä ja naapuriseura Puijon Pesiskin on yksi kumppanivaihtoehto. Rinnevuoren ja aiemmin syksyllä Teemu Huhtakankaan siirtyminen PuPesta SiiPeen tapahtui tiettävästi sopuisasti.