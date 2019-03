Attendo Oy:n Vänrikki-hoivakodissa ilmenneet ongelmat ovat pitäneet viranomaiset viime aikoina kiireisinä.

Viimeisin käänne Vänrikin tapauksessa koettiin viime viikolla, jolloin hoivakodin tehostetun palveluasumisen toiminta keskeytettiin. Attendo päätti itse keskeyttää toiminnan sen jälkeen, kun tilanteesta oli pidetty palaveri aluehallintoviraston, Valviran, Siilinjärven kunnan, Kuopion kaupungin ja Attendon kesken. Kevyemmin tuettu asuminen jatkuu Vänrikissä.

Toiminnan keskeyttämisen taustalla on henkilöstövaje. Viranomaiset sopivat aiemmin Attendon kanssa, että resurssia lisätään Vänrikkiin. Attendo ei kuitenkaan saanut palkattua Vänrikkiin sijaisia, vaan Siilinjärven kunta ja Kuopion kaupunki joutuivat turvaamaan tilanteen omalla henkilöstöllään.

Siilinjärven kunnan vt. hoito- ja vanhustyön johtaja Marja Kavilo kertoo, että Vänrikin ongelmista alkoi tulla viestiä omaisten kautta viime syksynä.

– Yllättävän vähän palautetta tuli alkuvaiheessa, lähinnä yksittäisiä yhteydenottoja, jotka koskivat ulkoilua, ruokailua ja henkilöstön määrää. Näiden perusteella syksyllä jo käytiin yksikössä tarkastuskäynnillä ja joulukuussa palautetta alkoi tulla yhä lisää, Kavilo sanoo.

Hän kannustaakin omaisia antamaan rohkeasti palautetta, jos palvelut eivät toimi. Näin ongelmiin päästään nopeasti kiinni.

Onko Attendo korvausvelvollinen, koska hoitoa ei ole järjestetty sovitulla tavalla. Kavilo vastaa, että asiat on neuvoteltu ja sovittu palveluiden kilpailutuksen yhteydessä sanktioiden pohjalta.

– Kilpailutusta hoitanut yritys on neuvotellut ja määritellyt palvelut, joita sopimukseen kuuluu. Jos näihin tulee poikkeamia, yritys voi joutua sanktioihin eli joutua maksamaan sakot. Tässä tapauksessa on selvää, että sanktioita on tulossa, Kavilo sanoo.

Hankintapalveluja tuottavasta Sansia Oy:stä kerrottiin, että sanktioprosessi on kesken, joten tarkkoja vaatimussummia ei ole tiedossa. Yleensä sanktiot ovat olleet noin 30 prosentin luokkaa yrityksen saamasta kuukausimaksusta.

Siilinjärven kunta aikoo myös laskuttaa Attendoa kaikista niistä ylimääräisistä kuluista, joita tapauksen hoitamiseen liittyy.

