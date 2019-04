Aurinkoenergia kiinnosti

Siilinjärven omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Ahti Planmann toivotti yleisön tervetulleeksi kuuntelemaan, millaisia asumisen palveluita tuore Väre Energia Oy asukkaille tarjoaa.

– Omakotiliitto on tärkeä edunvalvontajärjestö. Meidän tärkeimmät agendat ovat tällä hetkellä hurjien sähkönsiirtomaksujen alentaminen ja kiinteistövero.

Ensimmäisenä puhui Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen.

– Siilinjärvi valittiin vuonna 2017 Suomen pientalomyönteisemmäksi kunnaksi. On hyvä, kun kunnassamme yhdistykset tekevät hyvää yhteistyötä. Tänään puhutaan myös aurinkoenergiasta, sillä ilmastonmuutos puhuttaa ihmisiä. Meillä on paljon erilaisia asumismuotoja, on tulossa lisää omakoti- ja kerrostalorakentamista, valoitti Lötjönen tämän hetken tilannetta.

Omakotiliiton Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja Raija Purkunen kertoi Omakotiliitosta.

– Tämä on poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Valtakunnallisesti meillä on 75 000 jäsentä ja heistä jäseniä on Pohjois-Savossa noin 3 500. Liitosta saa esimerkiksi energia-, laki-, rakennus- ja puutarhaneuvontaa ilmaiseksi, luetteli Purkunen yhdistyksen etuja.

Väre Energia Oy aloitti toimintansa vuodenvaihteessa. Se on Savon Voiman, Jyväskylän energian, Kuopion Energian ja Lappeenrannan Energian yhteisyritys. Yritys vastaa sähköpalveluista siirtoa ja tuotantoa lukuun ottamatta.

– Savon Voiman kautta yhteistyö on ollut pitkä, ja on ilo nähdä, että se jatkuu. Väreelle siirtyivät sähkön myyntipalvelut ja aurinkosähkö. Vihreä sähkö on tämän päivän ilmiö ja sen myötä aurinkosähkö on nouseva juttu. Se on taloudellisesti fiksu vaihtoehto ja ympäristö kiittää, puhui Väreen toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu.

