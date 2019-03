Earth Houria vietetään huomenna lauantaina

Maailman suurinta ilmastotapahtumaa Earth Houria vietetään lauantaina 30. maaliskuuta kello 20.30–21.30.

Siilinjärven ev.lut. seurakunta sammuttaa tuolloin Siilinjärven ja Vuorelan kirkon sekä Siilinjärven seurakuntatalon julkisivuvalaistuksen. Myös Siilinjärven kunnantalolla ja kirjastolla sammutetaan valot.

Seurakunta osallistuu Maailman suurimpaan kynttiläillalliseen: Ruokoniemen leirikeskuksessa tarjotaan klo 18.30 ilmastoystävällinen kasvisruoka jälkiruokineen. Ruokaa on varattu 40 hengelle. Earth Hour -tunnin aikana lauletaan yhdessä leirikeskuksen kappelissa. Tilaisuus on maksuton.

Earth Hour huomioidaan jo huomenna Siilinjärven kirkon Perjantaimessun jälkeen: jumalanpalveluksen jälkeinen iltapala on kasvisruokaa ja se nautitaan kynttilöiden valossa. Tarjoilupaikkana on Siilinjärven seurakuntatalo.

Earth Hour -tapahtuman aikana tuodaan esille ilmastotoimien tärkeyttä sammuttamalla turhat valot sisä- ja ulkotiloista. Pohjois-Savon alueella Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupungit, Siilinjärven ja Joroisten kunnat sekä KierRe-hanke ovat haastaneet pohjoissavolaiset yritykset ja yhteisöt mukaan maailman suurimman Earth Hour – ilmastotapahtuman viettoon. Illan tapahtumista löytyy tietoa kampanjan sivuilta www.earthhour.fi/tapahtumat

WWF:n järjestämä Earth Hour on maailman suurin ilmastotapahtuma, jossa ihmiset ympäri maapalloa sammuttavat tarpeettomat valonsa tunnin ajaksi. Kampanjan on tarkoitus innostaa ihmisiä ilmastotoimiin ja viestiä asian tärkeydestä päättäjille. Tapahtuman teemana on maailman suurin kynttiläillallinen.