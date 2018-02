Ensi viikolla vietetään Työllisyysviikkoa

Viime keväänä Pohjois-Savossa aloitettu Työllisyysviikko saa jatkoa. Ensi viikon aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri maakuntaa.

Maakunnan suurimpia tapahtumia ovat Megatärskyt, joita järjestetään Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.

Työllisyysohjaaja Päivi Kuikka kertoo, että Siilinjärvellä järjestetään mm. maanantaina S-marketissa CV-paja, johon voi tulla hiomaan ansioluetteloaan.

Torstaina herätellään vanhaa yrittäjien aamukahviperinnettä Innocumilla.

– Tarkoitus on tiivistää kunnan ja yrittäjien yhteistyötä. Siilinjärvihän on mukana kokeilussa, jossa TE-palveluita on siirretty kunnan hoidettavaksi. Pohdimme, kuinka kunta ja yritykset voisivat tehdä enemmän, Kuikka kertoo.

– Yrityksiä ja työntekijöitä voi informoida esimerkiksi palkkatuista.

Työntekijän palkkaamista kaavailee myös siilinjärveläinen Mikko Ryynänen, jonka automyynti ja -huoltoyritys Autopiikki Oy aloitti toimintansa tammikuussa.

Työllisyysviikon ohjelmaan voi perehtyä osoitteessa www.tyollisyysviikkosavo.fi.

