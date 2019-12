Epidemia sulki Kunnonpaikan ainakin loppuviikoksi

Norovirusta epäillään vatsatautioireiden syyksi.

Vuorelan kylpylähotelli Kunnonpaikka on suljettu ainakin ensi maanantaihin asti keskiviikkoaamuna ilmenneen ja torstaina jatkuneen vatsatautiepidemian vuoksi.

Muutamia kymmeniä asiakkaita sekä osa henkilöstöstä on sairastunut pahoinvointiin ja kuumeeseen. Yksi kuntoutusasiakkaista on joutunut hoitoon Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Epidemian aiheuttajaksi epäillään oireiden perusteella ärhäkkää norovirusta. Asiaan saataneen varmistus perjantaina, kun tarkastusnäytteet on analysoitu. Vielä ei tiedetä, mistä epidemia on lähtenyt leviämään.

SIILINJÄRVEN kunnan ympäristöterveysjohtaja Emilia Savolaisen mukaan tartuntalähde voi olla esimerkiksi ruoka, kylpylän vesi tai jokin pinta, jolla on virusta.

– Tartuntalähde pyritään varmistamaan mahdollisimman pian. Jos kyse on noroviruksesta, on taudin itämisaika noin puolesta päivästä pariin vuorokauteen. Norovirus on harmillisen sitkeä, sillä se voi elää tartuntapinnoilla parikin viikkoa. Sen eliminointi vaatii tehokloorausta.

Kunnonpaikassa ryhdyttiin laajoihin puhdistustoimiin viivyttelemättä.

– Maanantaina teemme tarkastuksen ja näytteenottoa puhdistusten tehon selvittämiseksi. Puhdistukset ja tehoklooraus tehdään THL:n ohjeen mukaisesti. Se on tieteellisesti todistettu oikeaksi menetelmäksi, kertoo Emilia Savolainen.

JUOMAVEDESTÄ tartunta ei ole lähtöisin, koska siitä oli ehditty ottaa rutiininäytteet sattumoisin juuri epidemian alkaessa. Vesinäytteet olivat puhtaat.

Emilia Savolaisen mukaan kylpylähotellin henkilöstö on toiminut oikein kriisitilanteessa.

– Nyt on tärkeintä saada epidemia ja sen aiheuttama terveysvaara kuriin sekä selvittää, mistä aiheuttajasta on kyse ja miten se saadaan lopullisesti eliminoitua. Joitakin hajatietoja on meille tullut, että norovirusta esiintyisi muuallakin Pohjois-Savossa.

– Paras keino suojautua norovirukselta ja muilta vastaavilta tartunnoilta on tiheä ja tehokas käsien pesu. Tavanomaiset käsidesinfiointigeelit eivät siihen pysty. Norovirus on ärhäkkä leviämään monin tavoin, pääosin kuitenkin pintatartuntana.

KUNNONPAIKAN ylilääkäri Pirkko Kolehmaisen mukaan Kunnonpaikka hälytti oma-aloitteisesti kunnan terveystarkastajan näytteidenottoon ja ryhtyi puhdistustoimiin sekä sulki asiakkailta ja henkilöstöltä kaikki tilat ainakin maanantaihin asti.

– Sairastuneet hotellivieraat on eristetty ja heidät kotiutetaan heti, kun vointi sallii. Oireet ovat potilailla hieman erilaisia, mutta niistä selvittäneen levolla. Norovirus ei ole perusterveille ihmisille vaarallinen ja kestää yleensä muutamia päiviä. Riskiryhmähenkilöille se voi vaatia sairaalahoitoa, selvittää Kolehmainen.

Kunnonpaikan toimitusjohtaja Timo Juurakko uskoo kyseessä olevan norovirus ja että se saadaan massiivisella tehopuhdistuksella poistettua loppuviikon aikana. Hänen mielestään ongelma ei ole kylpylähotellista johtuva, mutta syytä ei vielä tiedetä.

Kunnonpaikan tämän loppuviikon toiminnot ja tapahtumat on peruttu. Joulunpyhien aukiolosta ei vielä tiedetä.

– Parhaillaan on menossa tehopuhdistus, joka tehdään Siilinjärven terveyskeskuksen infektiolääkärin ohjauksessa. Myös omat lääkärimme ohjeistavat toimintaa ja hoitavat potilaita.