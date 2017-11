FC Siili kasvaa vinhaa vauhtia

Ahmon koulun liikuntasalissa ja auditoriossa näkyi viime viikolla paljon kirkkaan vihreitä ja vähän mustia sekä valkoisia pelipaitoja, kun jalkapalloseura FC Siilin pelaajia, valmentajia ja muita taustavoimia kokoontui pelikauden palkitsemistilaisuuteen.

FC Siili on jatkanut vauhdikasta kasvuaan ja myös pelimenestystä on kertynyt useille joukkueille. Seuran pelipassien määrä nousi päälle 250:n. Kasvua edellisvuodesta on puolensataa.

Kun mukaan lasketaan yli 70 alle kouluikäistä nappulafutiskerholaista, ylittää FC Siilin jalkapalloharrastajien määrä 300:n. Seuran toiminnan käynnistivät vajaa neljä vuotta sitten muutama aikuinen ja 22 pelaajaa, joten kasvu on huimaa.

