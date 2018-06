Frisbeet suhahtelivat Tarinalaaksossa

– Hammasta purren niin että suhahtaa!

Vuorelan Veikkojen Janne Mönkkösen ja Juha Kinnusen hyväntuuliset ja asiantuntevat opit kajahtivat ilmoille maanantaina Tarinalaakson frisbeegolfradalla.

Vuorelan Veikot on jo useampana kesänä järjestänyt lajiopastusiltoja, jossa kaiken tason pelaajia tutustutetaan frisbeegolfin saloihin. Frisbeegolf on urheilulaji, jossa heitellään frisbeetä radan muodostaviin koreihin. Tavoitteena on selvittää rata mahdollisimman vähin heitoin.

Tarinalaakson illassa noin kymmenen eritasoista heittelijää harjoitteli lajin perustekniikoita. Aloittelijat saivat opastusta, jotta pääsisivät lajissa alkuun, ja vähän enemmän pelanneilta koetettiin hioa virheitä pois.

Lue lisää 20.6. Uutis-Jousesta: