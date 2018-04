Harrastaminen on kaikkien oikeus

Aatu Lahti on kymmenenvuotias poika, joka pitää vauhdin hurmasta. Viime syksynä Aatun sairaus eteni siihen vaiheeseen, että hän alkoi käyttää pyörätuolia. Hänellä on henkilökohtainen avustaja Niina Valo-Keinänen, joka auttaa päivittäisissä askareissa ja koulunkäynnissä Siilinlahden koulussa.

Nyt Aatu on innostunut laskettelusta, johon hän pääsi tutustumaan Vuokatin leirillä. Siellä oli kelkka, jonka avulla hän pääsi laskettelemaan. Tästä kipinä lähti ja pääsiäisviikon keskiviikkona Aatu lasketteli Kasurilan hiihtokeskuksessa hiihdonopettaja Juha-Pekka Bergmanin ja fysioterapeutti Mikko Saarivainion avustuksella.

– Tämä on nyt minun neljäs kerta laskettelussa. En minä oikein muuta harrasta. Fysioterapeutti Mikon kanssa käydään joskus pilkillä ja ongella, uimassa Fontiksessa ja sitten kotona jumpataan, Aatu kertoo arjestaan.

Ongelmana tässä on se, että kelkka on vuokrattava Tampereelta ja sen maksimivuokrausaika on kolme viikkoa, jonka jälkeen se pitää palauttaa. Aatun toive onkin, että Kasurilaan saadaan oma kelkka, jota voi vuokrata aina tarvittaessa.

Kelkka maksaa noin 5000 euroa, eikä tällaista summaa ole mahdollista yksityisen ihmisen siihen laittaa. Aatu haastaakin nyt Siilinjärven kunnan liikuntatoimen, Huippupaikat Kasurilan ja muut tahot osallistumaan kelkan hankintatalkoisiin. Kelkasta olisi hyötyä ja suurta iloa monelle liikuntarajoitteiselle ihmiselle.

Lue lisää 5.4. Uutis-Jousesta