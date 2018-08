Sunnuntai oli menestyksellinen päivä siilinjärveläiselle pesäpalloilulle, kun mies- ja naisjoukkueet voittivat tiukat nousukarsintapelinsä. Siilinjärven Pesiksen miesjoukkue kukisti Mantulla Superpesiskarsinnan ensimmäisessä ottelussa Haminan Palloilijat 2–0 (2–0, 3–2). Ykkössankareiksi nousivat kolme juoksua lyönyt Kimmo Lukkari ja juonikas lukkari Teemu Kinnunen.

SiiPen naiset voittivat Jyväskylän Pesiksen 2–1 -kotiutuskisan jälkeen äärimmäisen tasaisessa ottelussa, jossa he olivat avausjakson tappion jälkeen kuilun partaalla. Pinja Kesti ratkaisi voiton kotiutuskisan viimeisenä lyöjänä ja viimeisellä lyönnillään. Näin Siipettäret voitti suomensarjan itälohkon ja etenivät ratkaisevaan ykköspesiskarsintaan etelälohkon voittaja Hämeenkyröä vastaan.

Miesten voiton ratkaisi SiiPelle erinomaisen tiivis ulkopeli HP:n kotiutustilanteissa. Kovaa lähes joka tilanteessa lyönyt haminalaisjoukkue loi niitä kolme enemmän kuin SiiPe, mutta kotijoukkueen räpylät kestivät. SiiPe hyödynsi kolmostilanteensa paremmin. Erityistä oli, että avausjakson molemmat juoksut tulivat SiiPen viimeisten lyöjien, Teemu Kinnusen ja Kimmo Lukkarin viimeisillä lyönneillä.

Toisella jaksolla Lukkari ratkaisi 3–2 -jaksovoiton lyötyään pallon rajusti kakkoslaidasta läpi. Kentän laidan koivu esti ajolähtökunnarin, mutta kaksi juoksua nujersi niskan päälle pyrkineen Haminan voitontoiveet.

Voitto oli SiiPelle kolmeen perättäiseen kauteen ensimmäinen superpesisjoukkuetta vastaan. SiiPe hävisi Kempeleelle ja Kankaanpäälle karsinnat suoraan kolmessa pelissä.

Nyt ei niin käy. Voitto antoi hyvät lähtöasemat toiseen otteluun ylihuomenna keskiviikkoiltana Haminassa. HP:ltä puuttui avausottelusta kolme runkopelaajaa, jotka saattavat tulla areenalle Haminassa.

SiiPen pelinjohtaja Perttu Westersundin mukaan voitto sysäsi paineet Haminalle, mutta seuraavat pelit tuskin helpottuvat.

– Meidän on parannettava sisäpeliämme, kun etenijöiden kentälle menot eivät onnistuneet riittävästi. HP:n vaihtolyönnit on saatava paremmin torjuttua, jotta heidän kolmostilanteensa saadaan vähenemään. Läpilyönnitkin on pidettävä kurissa. Se voittaa, joka tekee vähemmän isoja virheitä, totesi joukkueensa hyvään ulkopeliin ja hermojen hallintaan tyytyväinen Westersund.

Superpesispaikka irtoaa kolmella voitolla. Kolmas kamppailu on ensi lauantaina klo 16 Mantulla ja tarvittaessa neljäs ottelu heti sunnuntaina Haminassa. Jos ottelusarja on sen jälkeen tasan, pelataan ratkaiseva viides ottelu Siilinjärvellä torstaina 6.9. klo 17. SiiPe järjestää Haminan ylihuomiseen peliin kannattajien bussikuljetuksen.

SiiPen naiset selvittivät suomensarjalohkonsa toisenkin karsintapelisarjan pisimmän kaavan kautta Hamina-ottelujen tapaan. Jyväskylän Pesis laittoi siipettäret vielä piirun tiukemmalle voitettuaan lauantaina toisen osaottelun kotikentällään. Avausjaksolla petti siipettärien ulkokenttä ja JyPe voitti 11–10. Toisen jakson siipettäret voitti 4–0 ulkopelin normalisoiduttua. Supervuoroparissa Maija Vastamäki yllätti SiiPen kopparit läpilyönnillään ja JyPe vei sen 5–1.

Sunnuntaina siipettärien peli oli avausjaksolla hermostunutta ja JyPe voitti 5–3. Selkä seinää vastaan -pakkotilanteessa siipettäret löysi taas perusvireensä ja tiivis ulkokenttä toi toisella jaksolla 3–1 -voiton. Supervuoroparissa joukkueet tuhrasivat lyöntivuoronsa. Kotiutuskisassa JyPe löi ensin kaksi juoksua toisen tultua onnekkaalla lirulla. Tasoittavalla SiiPe sai kaksi juoksua identtisillä, osin onnekkailla maalyönneillä.

Vuoristoratadraama huipentui Pinja Kestin hienoon välilyöntiin, jonka hän sivalsi väärä syöttö -huudosta huolimatta. Itsepäisyys kannatti. Voittojuoksu laukaisi siipettärien ilon ja JyPen pelaajien itkun.

SiiPen naiset matkaavat ensi lauantaina Hämeenkyröön ja sunnuntaiksi Mantulle klo 15. Ykköspesispaikka ratkeaa kahdella voitolla. Jos voitot ovat ensi sunnuntaina tasan, pelataan ratkaiseva ottelu seuraavana lauantaina Hämeenkyrössä.

Hieno pesissunnuntai on mahdollista laittaa vielä paremmaksi, jos kummatkin SiiPen joukkueet yltävät kauden lopulliseen tavoitteeseensa eli sarjanousuihin.