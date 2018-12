Hiljentymisen hetki joulukiireiden keskellä erämiesten kodalla

Tunnelmallinen kota oli tupaten täynnä väkeä, kun kokoonnuttiin porukalla laulamaan joululauluja ja kuuntelemaan joulun sanomaa. Nuotio lämmitti kera glögin ja nokipannu kahvin, pipareita unohtamatta.

Kasurilan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Asko Kortelainen oli hyvin iloinen osanottajamäärästä.

– Ihan mieli mettä keittää, kun näen teidät täällä näin runsaslukuisena. Tätä jouluista hetkeä olemme viettäneet niin kauan kuin tämä kota on ollut tässä, eli noin kaksikymmentäviisi vuotta, kertoi Kortelainen.

– Yhdessä olemme tätä tapahtumaa järjestäneet Siilinjärven seurakunnan kanssa. Joskus täällä on ollut nuorisokuoro, mutta yleensä Seppo Laitanen on vetänyt hartauden. Tänäänkin hän lupautui paikalle, koska on kuulema tottunut sunnuntai töihin.

