Hippityttö ja raadonsyöjä

Tienreunan päivänkakkaran kimpussa touhuaa sininen perhonen. Hohtosinisiipinaaras on mettä tankkaamassa, energiaa tarvitaan, sillä lentäminen jos jokin käy työstä. Lentoaikaa tällä nätillä pienellä sinisiipiin kuuluvalla perhosella on juhannuksesta elokuun alkuun asti. Sen kesä on yli puolet lyhyempi kuin tarkkailijan joten rientää täytyy.

Nokkosperhosella on kaksi puolta. Oranssipohjainen yläpuoli on komean värikäs sinisine päärmeineen, koreiluun ja huomioon tarkoitettu. Mustanpuhuva alapuoli on kuin kuolleen lehden mädännyt kuvajainen, joka on hyvin tarkoituksenmukainen naamioitumiseen ja henkiinjäämiseen.

Loistokultasiipi on mustareunainen kultaista oranssia hohtava perhonen. Se on maamme yleisimpiä päiväperhosia. Sen lentoaika alkaa olla käsillä. Näyttävästi se sahaa tarmokkaasti reviirillään, ajaen vieraat koiraat pois ja etsien naaraita jatkaakseen hohtavan loisteliasta sukuaan. Nykyään se on levittäytynyt pohjoista kohti Sodankylään saakka.

