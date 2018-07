Huiluuruppeemat on voimissaan

Huiluuruppeemia on vietetty Maaningalla vuodesta 1973 lähtien, joten kyse on vahvasta pitäjätapahtuma-perinteestä, joka on yhä voimissaan. Ei kai Huiluuruppeemat muutoin toteutuisi tänäkin kesänä.

Maaningan pitäjäraadin ja Huiluutoimikunnan puheenjohtaja Kari Loponen muutti Maaningalle vuonna 1976, joten hänellä on muistoja pitäjäjuhlasta jo sen ensimmäisiltä vuosilta.

– Sellaisia muistokuvia ensimmäisiin Huiluisiin liittyy, että tapahtumassa vieraili paljon väkeä. Pitäjäjuhla oli myös entisten ja nykyisten maaninkalaisten kohtaamispaikka, kuten se on tänäkin päivänä, Kari Loponen muistelee.

Loponen on ollut järjestelemässä Huiluuruppeemia lähes 20 vuotta – aikaisemman sivistystoimenjohtajan työn kautta ja nyt pitäjäläisenä pitäjäraadin puitteissa.

– Kyllä sen on huomannut, että Huiluilla on ihmisille edelleen määrätynlainen merkitys ja että tapahtumaa odotetaan.

