Huoltamon osaava turbomimmi

Turbojen korjaus on sen verran erikoistumista vaativa ala, ettei Suomesta kovin monta niihin perehtynyttä firmaa ole. Ala on suppea, eikä naisia ole juuri nähty turbojen huoltajana.

Poikkeuksen tekee siilinjärveläinen Eeva Laakso. Hänen työnkuvansa on turbojen huolto. Hän työskentelee Kuopiossa Fin-turbolla, joka huoltaa, asentaa ja virittää niin autojen, veneiden kuin työkoneidenkin turbot.

– On tullut yllätyksenä, kuinka tuntematon koko tämä ala ihmisille on, Eeva ihmettelee.

Kun on ainoana naisena miesten alalla, on syrjintää ikävä kyllä odotettavissa. Naiset ovat suhtautuneet positiivisesti nähdessään Eevan työssään, mutta miesten suhtautuminen vaihtelee. Eevaa on monesti luultu sihteeriksi tai siivojaksi, eihän tyttö turboista voi mitään tietää.

– Kerran eräs asiakas kysyi ensimmäisenä, että onko täällä miestä paikalla eikä suostunut kertomaan minulle edes, että mitä hänen asiansa koskee, Eeva muistelee vähän huvittuneena.

