Hydrolinen Mikko Laakkonen Kuopion kauppakamarin puheenjohtajaksi

Siilinjärveläisen Hydroline Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laakkonen on Kuopion alueen kauppakamarin seuraava puheenjohtaja. Laakkonen valittiin tehtävään 4. joulukuuta pidetyssä syyskokouksessa.

Mikko Laakkonen sanoo, että Kuopion alueen kauppakamari tulee jatkossakin panostamaan siihen, että alueen infraa kehitetään edelleen.

– Haluamme edistää etenkin valtatie viiden investointeja, tähän asti se on tuottanut tulosta ja tiestöä on parannettu. Valtaosa alueen yrityksistä on valtatie vitosen ympärillä, joten on elintärkeää, että logistiikka toimii.

Toiseksi kantavaksi teemaksi Laakkonen nostaa koulutuksen.

– Tiettyjä riskejä on ilmassa alueellisesti, kun koulutusta on väläytelty supistettavaksi. Sellaiseen emme voi vain nyökytellä, hän sanoo.

