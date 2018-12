Ihmisen tarina -dokumenttisarja esittelee Siilinjärven ja Maaningan ihmisiä

Siilinjärveläinen Seppo Hyvönen on kulkenut viime kuukausina videokameran kanssa pitkin Siilinjärven ja Maaningan maita ja mantuja etsimässä ja kuuntelemassa paikallisten ihmisten tarinoita.

Ja niitä on löytynyt.

Syksyn aikana on valmistunut kahdeksan lyhyttä videodokumenttia, joissa siilinjärveläiset ja maaninkalaiset ihmiset kertovat itsestään, työstään tai harrastuksestaan.

Ihmisen tarina -nimellä kulkevia lyhytdokumentteja julkaistaan kerran kuukaudessa Uutis-Jousen verkkosivuilla. Dokumenttiin liittyvä juttu julkaistaan myös saman päivän Uutis-Jousessa.

Ensimmäinen osa julkaistaan tänään. Se kertoo vankilatyötä tekevästä siilinjärveläisestä Hannu Mustosesta.

Seppo Hyvönen kertoo, että olo on pitkän urakan jälkeen hieman jännittynyt, mutta levollinen.

– Tiedän, että tästä tuli hyvä. Mutta mistä se johtuu? Hyvä idea vaatii aina hyvän tarinan, ja meillä on hyviä tarinoita. On ruisleivän tekijää, joka tekee leipää 200 vuotta vanhasta juuresta, on mylläriä, on valokuvaajaa, on huutokaupanpitäjää.

