Janka-Murrokset jatkavat Siilifolkin tuottajina

Vuoden 2019 Siilifolkin valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa parisen kuukautta edellisen festivaalin päättymisen jälkeen. Festivaalijohtaja Liisa Väätäinen jatkaa tehtävässään samoin kuin myös tuottajat Anna ja Antti Janka-Murros.

Siilifolkin taustalla olevan Savon kansantaide -yhdistyksen hallitus oli yksimielinen valinnoissaan.

Ensi vuoden festivaali on jo järjestyksessään kahdestoista ja yhdeksäs Siilinjärvellä, kun mukaan lasketaan kolme edeltävää Ystiä Lapinlahden Alapitkällä. Viime vuosien tapaan Siilifolk säilyy kuusipäiväisenä koko kansan juhlana. Alkutahdit lyödään maanantaina 15. päivänä heinäkuuta ja loppusoinnut lauantaina 20.7.

Paljolti savolaisten omista ohjelmistoista koottu avajaispäivä on tuonut hyvin väkeä juhlatelttaan Siilinjärven keskustaan, joten tällä kotoisella linjalla lähdetään liikkeelle myös ensi kesänä ja ehkä jopa aiempaa voimallisemmin. Kotimaisten ja ulkomaisten tähtivieraitten esiintymiset painotetaan festivaaliviikon lopulle.

Kesän tapahtumakartalla Siilifolk sijoittuu heti Kaustisen kansanmusiikkijuhlien jälkeiselle viikolle. Kaksi festivaalia ovat tehneet yhteistyötä kautta vuosien, ja kesällä 2019 tämä korostuu. Näin siksi, että Savo on maakuntateemana Kaustisella, ja sinne valmistellut suurimittaiset ohjelmat voidaan esittää nyt tuoreeltaan myös kotimaakunnassa.

Tekeillä on muun muassa uusi tanssia, teatteria ja kansanmusiikkia yhdistävä savolainen kavalkadi, laulunäytelmä. Kirkkoesiintymisiä varten on aloitettu jo harjoitukset Savolaiseen messuun, jonka on työstänyt Antti Janka-Murros.

