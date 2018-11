Janne Puustinen voitti parhaan miespääosan palkinnon New Yorkissa

Siilinjärveläislähtöinen monilahjakkuus Janne Puustinen on voittanut parhaan miespääosan palkinnon Nordic International Film Festival -tapahtumassa New Yorkissa. A Moment in the Reeds -elokuvasta palkittiin Puustisen lisäksi myös hänen vastanäyttelijänsä Boodi Kabbani. Puustinen ja Kabbani jakoivat parhaan miespääosan palkinnon.

Tuomariston mielestä pääosaparin näyttelijäntyö on dynaamista ja herkkää. ”Elokuva on intiimi tarina pääosan näyttelijöiden halusta ymmärtää toisiaan ja ympäröivää maailmaa.”

Elokuva kertoo kolmen miehen tarinan. Keskiössä on Leevi, 24-vuotias Pariisiin opiskelemaan muuttanut nuori. Elokuvassa käsitellään Leevin suhdetta isäänsä, sekä Syyriasta saapuneeseen turvapaikanhakijaan Tareqiin.

Puustinen on kiitollinen saamastaan tunnustuksesta.

-Tosi hienolta tuntuu! En ollut silmiäni ja korviani uskoa kun viesti maanantai-aamuna tavoitti. Valitettavasti emme Boodin kanssa itse olleet palkintoa vastaanottamassa vaan kiitospuheen piti tuottajamme Jarno Pimperi. Itse palkinto on lasinen pokaali joka yleensä myönnetään vain yhdelle. Saa nähdä, saako joku lasiseppä sen meille tyylikkäästi puoliksi, Puustinen nauraa.

-Olo on todella kiitollinen, moneen kertaan on saanut huokailla millainen onni on ollut olla tässä projektissa mukana.

