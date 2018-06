Janne Puustisen elokuva Finnkinon levitykseen

– Miten sen nyt muotoilisi. On ollut vähemmänkin jännittäviä aikoja elämässä, Janne Puustinen nauraa, kun ohjaaja-näyttelijältä kysyy kuulumisia.

Huomenna Finnkinon ensi-illassa oleva suomalais-brittiläinen fiktioelokuva A Moment in the Reeds sai Suomen ensi-iltansa Sodankylän elokuvajuhlilla kesäkuun puolessa välissä.

– Vaikka elokuvaa on esitetty jo 16 eri maassa, on sen Suomeen tuominen jännittänyt eniten. Nyt olo on helpottunut, pääroolia näyttelevä Puustinen kertoo.

Elokuva sai upean vastaanoton Sodankylässä. Mikko Mäkelän debyyttielokuva esitettiin yleisön toiveuusintana viimeisenä festivaalipäivänä.

Elokuva kertoo kolmen miehen tarinan. Keskiössä on Leevi, 24-vuotias Pariisiin opiskelemaan muuttanut nuori. Elokuvassa käsitellään Leevin suhdetta isäänsä, sekä Syyriasta saapuneeseen turvapaikanhakijaan Tareqiin.

