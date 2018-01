Jenni Linnove on vuoden kuvataiteilija

Siilinjärven Kuvataideyhdistys on valinnut vuoden 2018 kuvataiteilijaksi pöljäläisen keraamikon Jenni Linnoven. Yhdistys perustelee valintaansa muun muassa sillä, että Linnove on ollut merkittävässä osassa yhdistyksen Suomi 100 -juhlavuoden Pikku-Marjan keramiikkaseinän teossa. Linnove on myös pitkän linjan keraamikko.

Linnove on ollut aktiivinen kuvataideyhdistyksen toiminnassa. Hän kuuluu yhdistyksen hallitukseen ja pitää kursseja ja tapahtumia. Hän on myös juryttanut yhden näyttelyn.

– En koe itseäni varsinaisesti kuvataiteilijaksi, mutta Pikku-Marjan reliefissä pääsin itsekin sommittelemaan kuvia. Se oli mielenkiintoinen projekti, sillä tällaiset uniikkiteokset jäävät työssäni vähemmälle, kertoo Linnove.

Lue lisää 18.1. Uutis-Jousesta