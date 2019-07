Jo yhdeksän kotitappiota putkeen – helpottaako SiiPen ahdistus tänään Mantulla?

Tänään perjantaina klo 18 kohtaavat Siilinjärvellä Mantun pesäpallostadionilla kaksi kovien henkisten paineiden ja pitkien tappioputkien rasittamaa miesjoukkuetta kauden toistaiseksi tärkeimmässä superpesisottelussaan.

Siilinjärven Pesis on hävinnyt yhdeksän kotipeliään perättäin. Edellinen kotivoitto on toukokuulta.

Vierasjoukkue Kempeleen Kiri on hävinnyt yhdeksän viime otteluaan. Se on sarjataulukossa yhden pisteen ja sijan SiiPeä edellä, juuri putoamiskarsintaviivan yläpuolella. Siksi etenkin kolmen pisteen 2–0 -täysvoitto on molemmille erittäin tärkeä.

Siilinjärven Pesis hävisi keskiviikkoiltana heikohkon ulko- ja sisäpelin jälkeen Kiteen Pallolle 0–2 (4–6, 1–5).

Tappion lisäksi huolestuttavaa oli, ettei paras mies, ykkösvahti ja kärkietenijä Simo Vainikainen pystynyt pelaamaan edes jokerina edellisottelussa Kankaanpäässä tulleen käsivamman vuoksi. Ulkokentällä häntä tuurasi Juho Keinänen välttävästi.

SiiPen tappiota ei voi hänen syykseen laskea, sillä Kitee löi koppareiden edestä ja polttolinjan läpi useita juoksuja.

Torstaisen lääkärintarkastuksen jälkeen Simo Vainikainen ei saanut pelilupaa Kempele-otteluun.

SIIPEN pelinjohtaja Perttu Westersund totesi Kitee-pelin jälkeen, ettei tappio selittä Simo Vainikaisen poissaolo ja jokaisen pelaajan on tässä tilanteessa kannettava lisää vastuuta. Tosiasia kuitenkin on, että mihin joukkueeseen tahansa parhaan pelaajan puuttuminen vaikuttaa.

Lisäksi olisi jo paljon, että pelaajat pystyisivät nousemaan takaisin rutiinitasolle, missä he olivat toukokuun lopulla ennen kahdeksan pelin tappioputkea. Nyt tappioputki on jo neljä ottelua huikean Sotkamon vierasvoiton jälkeen.

Westersund ja kakkospelinjohtaja Sami Varis ovat ymmällään, mistä heikot kotipelit johtuvat.

– Olemme harjoitelleet hyvin. Varmaan pulma on korvien välissä. Keinoja ongelman ratkaisuun ei ole vielä löytynyt. Niitä on etsitty kaikilta pelaamisen osa-alueilta ja liepeiltäkin, kertoo pelinjohto.

WESTERSUNDIN mukaan Mantun kenttä ei suosi kotijoukkuetta, mutta ainakaan yleisön tuki ei ole romahtanut. Kitee-pelissäkin yli 900 katsojaa kannusti kotijoukkuetta.

Totta kuitenkin on, että läpilyöntejä Mantun monttuun ovat yleensä iskeneet vierasjoukkueet – niin Kiteekin, kun Samu-Kalle Varonen ratkaisi toisen jakson voiton 1+1 juoksun läpilyönnillään.

Perttu Westersund tähdentää, ettei Kempelettä vastaan pidä lähteä juoksujen lyöntikilpailuun vaan voittoa pitää hakea erittäin tiiviillä ulkopelillä jopa riskejä ottaen.

Kankaanpäässä 1+7 juoksua lyönyt SiiPen pääkotiuttaja Kimmo Lukkari vaipui Kitee-pelissä heikkoihin tehoihin. Hän saa vastaansa Kempeleen lyöjäjokerit Matti Korhosen ja Ossi Meriläisen. He ovat lyöjätilastossa hieman Lukkarin jäljessä mutta yhdessä lyöneet selvästi enemmän juoksuja.

Kotiuttajajokerien taisto voi olla ratkaisutekijä kuten myös, kummasta joukkueesta löytyy heille enemmän tukea ja kumman pelaajat kestävät paineet paremmin!

Toukokuussa SiiPe haki Kempeleestä 1–0 -voiton. Silloin SiiPen ulkokenttä kesytti molemmat Kempeleen kotiuttajajokerit.