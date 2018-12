Joulupukin avaruusreki valmiina starttiin

Puhelu Korvatunturille.

Halloo, onko siellä Joulupukki? Mitä kuuluu?

– Kiirettä pitää, olen juuri tekemässä selvitystä Petteri Punakuonon ja muiden porojen hiilisorkanjäljestä ennen jouluaaton starttia.

Onkos se jälki suurikin?

– Ei sentään. Sitä se ei juuri ole, koska Petteri käyttää äärimmäisen kehittynyttä lentoteknologiaa. Ei sitä monikaan ymmärtäisi, vaikka selittäisin. Sanotaan nyt niin, että se on kvanttifysiikasta aimo hyppäys ylös ja eteenpäin.

Vai niin. No onkos muuten kaikki valmiina?

– Ei aivan. Jäkälän hinta on noussut niin tolkuttomasti, kun valtio korotti veroa. Yritimme korvata jäkälää heinällä, mutta porot eivät siihen suostu. Sanoivat pian ryhtyvänsä lakkoon. Yksi poroista hankki keltaisen liivinkin.

Toivottavasti saatte erimielisyytenne ratkaistua ennen aattoiltaa.

– Sitä minäkin toivon. Täällä Joulupukin esikunnassa on muutenkin monta asiaa ratkaisematta. Tonttuhallituksessa haluttaisiin lisää valinnanvapautta Joulupukin valintaan, mikä minusta tuntuu aika ihmeelliseltä. Mikäs vika minussa muka on?

Ei kerrassaan mitään. Mutta voiko Joulupukin valita jo täksi jouluksi?

– Ette voi. Sillä emme saaneet tätä uudistusta valmiiksi. Joudutte tyytymään vanhaan kunnon Joulupukkiin, heh heh…

Sitä haluaisin kysyä, että mitenkäs se Joulupukki onnistuu saapumaan aaton aikana kaikkialle maailman koteihin?

– Se on helppoa ja tapahtuu sekunnin sadasosissa. Vaikka Joulupukki poroineen käyttääkin viimeisintä avaruustekniikkaa, tavan ihmisten silmissä Joulupukin vierailu näyttää aivan muulta. Kun pihalta kuuluu auton moottorin ääntä, se on Joulupukki se. Avaruusreki on naamioitu vanhaksi dieseliksi.

Onkos Joulupukin ajokortti vielä voimassa?

– Kyllä on. Mutta muorin kanssa pitää mennä passikuvaan, että saamme uudet henkilökortit.

Elikkä jouluaaton lahjojen jako on siis pelastettu tänäkin jouluna?

– No jo vain. Kaikille kilteille lapsille on lahjoja luvassa, ja muillekin, siihen pyritään.

– Ehkä jokunen lahja taitaa olla tulossa sinne Kuopion ympäristön paikallislehtiinkin. Eikös niitä ollut viisi lehteä: Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Koillis-Savo, Soisalon Seutu ja Sisä-Savo -lehti.

– Kovasti näissä lehdissä ovat toimitukset ja koko henkilökunta olleet ahkeria. Sen ovat tontut panneet merkille.

No kiitos vain kaikkien puolesta.

Olisiko Joulupukilla vielä joitain terveisiä lähetettäväksi lukijoille?

– Joulurauhaa toivon kaikille. Ja hiljentymistä perheen ja ystävien kesken. On myös hyvä rauhoittua kaikesta tohinasta ja hetkeksi pysähtyä miettimään, mikä onkaan tärkeintä elämässä.

Kirjoittaja on viiden paikallislehden yhteinen Kuopio-toimittaja.