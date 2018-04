Juuriltaan maaninkalainen

Maanantaina Riikka Warras saapui junalla Siilinjärven asemalle, jossa häntä oli vastassa Ritva Turunen eli Ritu-täti kuten Riikka häntä kutsuu. Ensimmäisenä he menivät katsomaan Ritvan vanhaa lapsuudenkotia, jossa Riikka oli pienenä vieraillut.

Riikka ei muista tästä ajasta juuri mitään, mutta Ritvan muistoissa hänen sisarensa Liisa Suikkari, Riikan äiti, oli Riikkaa nukuttanut kammarissa.

Tällä hetkellä tämän mummolan omistaa Tanja Holma. Hän asuu siinä yhdessä äitinsä Mirja Holman ja kahden tyttärensä Sannin ja Seelan kanssa. He avasivat ystävällisesti ja vieraanvaraisesti ovensa nostalgista vierailua varten.

Talo on 1935 rakennettu komea ulkoa punainen hirsitalo. Aikoinaan se on jaettu väliseinällä kahden perheen taloksi, mutta nykyisin seinässä on aukko ja siitä on tehty viihtyisä yhden perheen talo. Vanhat hirret ovat sisällä näkyvillä ja muutenkin viihtyisää taloa on korjattu perinteitä kunnioittaen ja entistä aikaa vaalien.

Lapsuusmuistot Riikalla alkavat Maaningan Louhela-nimisessä paikassa, jossa hänen isovanhempansa sittemmin asuivat. Silloin siellä asui vielä Ritva-tätikin, joka keksi Riikalle ja hänen sisarelleen Sadulle jos jonkinmoista viihdykettä ja tarinaa heidän siellä lomaillessaan.

