K-Supermarket Herkkupataan uudet kauppiaat

Siilinjärven K-Supermarket Herkkupata saa marraskuun alusta uudet kauppiaat, kun Juuso ja Anni Savolainen jatkavat kauppiaina Jyrki ja Virpi Huttusen jälkeen.

Juuso Savolainen on kotoisin Siilinjärveltä, Anni Savolainen puolestaan Maaningalta.

– Lähes parikymmentä vuotta on Siilinjärveä kauempaa katseltu ja paikallislehti on seurannut koko ajan mukana. Haluamme tulla palvelemaan asiakkaita suurella sydämellä, ruoka on meille rakkauden asia, he kertovat.

Savolaiset ovat toimineet kauppiaina yhdessä 15 vuotta. He tulevat Siilinjärvelle Iisalmesta, jossa heillä on kaksi kauppaa: K-Supermarket Torikulma ja K-Market Makkaralahti.

K-SUPERMARKET Herkkupadan nykyiset kauppiaat Jyrki ja Virpi Huttunen ovat olleet kauppiasyrittäjinä 15 vuotta, josta 12 vuotta Siilinjärvellä.

– Nämä 15 vuotta ovat olleet hienoa aikaa, siihen on mahtunut paljon vauhtia ja jännittäviä tilanteita. Nyt otamme yrittäjänurallamme aikalisän ja ajatuksenamme on vielä palata kauppiastyöhön. Haluamme kiittää henkilökuntaamme ja asiakkaitamme sekä toivottaa Juuson ja Annin tervetulleiksi takaisin Siilinjärvelle, he sanovat.

K-Supermarket Herkkupata nousi kansainväliseen julkisuuteen noin kuukausi sitten, kun ennätysmäinen yli 90 miljoonan euron Eurojackpot-voitto osui Herkkupadan 50 ihmisen porukkapeliin.