Kalakukolle uutta tuulta siipien alle

Maaningalla pidetty Kalakukko ry:n vuosikokous sujui hyvässä hengessä, onnistuneita hankkeita ja toimivaa taloutta katsastaen sekä uusia luottamushenkilöitä valiten.

Vuosikokoukseen osallistujat, lähes 30 henkeä, tutustuivat ennen varsinaista istuntoa maaninkalaiseen Kalakukon kautta yritysrahoitusta saaneeseen hankkeeseen, yrittäjä Vesa Väisäsen rakentamaan Veskun Kievariin. Väisäsen entinen grillirakennus on purettu ja sen tilalle on noussut yli sadan neliön uudisrakennus, jossa on sisällä tilat 40–50 hengelle ja terassilla noin 20 hengelle.

Väisänen pitää Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kautta saatua tukea ensiarvoisen tärkeänä, ilman sitä ei rakentamisen riskiä olisi hänen mielestään kannattanut ottaa.

Varsinaisen kokouksen aluksi väistyvä puheenjohtaja Jari Känninen loi katsauksen kuluneeseen, rahoituksen kannalta hyvin vilkkaaseen toimintavuoteen, jossa työpaikkojen luonti on ollut eräs painopistealue.

Vuosikertomuskatsauksessa Kalakukko ry:n toiminnanjohtaja Jaana Paananen muistutti kehittämisyhdistyksen toiminta-ajatuksesta. Jo nuoren aikuisen ikään ehtinyt, vuonna 1996 perustettu Kehittämisyhdistys Kalakukko ry toimii paikallisena maaseudun kehittäjäorganisaationa, joka toteuttaa ja rahoittaa alhaalta-ylös periaatteella ruohonjuuritason toimia ydinarvojensa mukaisesti.

