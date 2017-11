Kantatie parantaminen Yaran kohdalla valmistumassa

Kantatien parantaminen Yaran liittymän kohdalla Siilinjärvellä on valmistumassa.

Kantatie 75 parantaminen alkoi huhtikuun alussa ja työt valmistuvat joulukuun alkuun mennessä tänä vuonna. Lopulliset ajoratamerkinnät tehdään kesällä 2018.

Tiehankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3 milj. euroa. Hanke on toteutettu Pohjois-Savon Ely-keskuksen rahoituksella.

Hankkeessa kantatielle on rakennettu eritasoliittymä, jossa kaivostie ohjataan risteyssillalla kantatien alitse. Nykyinen tehtaan nelihaaraliittymä on muutettu suuntaisliittymäksi (ei vasemmalle kääntymistä) nykyiselle paikalleen.

Liittymään on rakennettu kiihdytys- ja kääntymiskaistat Siilinjärven ja Nurmeksen suunnista. Liittymän kohdalla on parannettu myös kevyen liikenteen yhteyksiä.

Kantatie on parannettu keskikaiteelliseksi tieksi noin yhden kilometrin matkalla. Tie on parannettu nykyiselle paikalleen ja sitä on nostettu enimmillään puolitoista metriä.

Suurimmat liikenteelliset muutokset koskevat Yaran tehtaan ja kaivoksen välistä liikennettä sekä kantatieltä tehtaalle ja kaivokselle suuntautuvaa liikennettä.

Yara Suomi Oy on parantanut samassa yhteydessä tehtaan sisäisiä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä, jotka se rahoittaa itse.

Urakoitsijana hankkeella on toiminut Destia Oy.