Kapinointi kannatti – Haatalantien kunnostukseen puoli miljoonaa euroa

Haatalantien kunnostamisen puolesta tehdyt traktorimarssit ja kansalaisaloite ovat vihdoin tuottaneet tulosta, ja varsin nopeaan tahtiin. Viidentoista kilometrin pituinen tieosuus on jo vaarallisen huonossa kunnossa.

Tien varrella on toistakymmentä maitotilaa, ja tiellä kuljetaan paljon raskaalla kalustolla. Viimeksi tietä on kunnostettu 2000-luvulla. Tiellä on rikkoontunut vuosien varrella useita autoja.

Nyt Kuopion kaupunki on vastannut kuntalaisaloitteeseen, joka luovutettiin kaupungille tammikuussa 2019.

Kaupunki on todennut, että hanke on tärkeä ja on ollut yhteydessä Ely-keskukseen. Haatalantien ylläpito kuuluu siis Ely-keskukselle, jonka kanssa kaupunki on käynnistänyt keskustelut keväällä.

Valtion budjettiin on nyt varattu puoli miljoonaa euroa. Vuoden 2019 aikana suunnitelma tehdään Ely-keskuksessa ja korjaustoimet alkavat vuonna 2020.

