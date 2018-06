Kasinolla tanssittu yli puoli vuosisataa

Maaningan Kasinon kesäkausi valssattiin käyntiin pari viikkoa sitten, jolloin yhdessä Suomen kauneimmista tanssilavoista alkoi 57. kausi.

Kasino on siis toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1961. Eli lavalla on perinteitä jos millä – moni pari on siellä toisensa löytänyt.

Kasinon kesäohjelma rakentuu tuttuun tapaan lauantaitansseista ja keskikesä huvitellaan myös torstaisin naistentanssien merkeissä.

– Hyvä lavaohjelma saatiin tällekin kesällä. Luvassa on tasokkaita esiintyjiä yhteensä 27 tanssi-illassa, yksi Kasinon lavaisännistä Raimo Haapalainen summaa.

– Jotakin pientä toivetta esiintyjäkaartiin jäi esimerkiksi Finlandersien suhteen, heille ei sopivaa päivää vain löytynyt. Sitten saimme Jorma Kääriäisen esiintymään 28. heinäkuuta. Jorma ei ole käynyt meillä ainakaan kymmeneen vuoteen, joten odotukset sen illan suhteen ovat korkealla.

Kesä käynnistyi Souvareiden voimin, joka veti paikalle mukavasti väkeä, 850 tanssijaa.

