Kasurilantien remontti hyvässä vauhdissa – tie pyritään pitämään auki

Kasurilantien remontti Siilinjärven keskustassa on päässyt hyvään vauhtiin.

Liikennejärjestelyitä on jouduttu remontin takia muuttamaan siten, että käytössä on vain yksi ajokaista.

Kasurilantie on tarkoitus pitää auki koko urakan ajan. Linja-autoliikenne kulkee myös normaalisti. Liikenneyhtyedet terveysasemalle säilyvät myös koko remontin ajan.

– Sitä korostimme, että sen täytyy toimia, ja onhan tuo toiminutkin.

– Turvallisuus on tärkeintä, että nopeudet ovat alhaalla ja liikenteenohjaus johdonmukaista. Se on jännä, että jos jossain pienikin reikä on, sinne joku vahingossa ajaa, kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen naurahtaa.

Lue lisää 18.7. Uutis-Jousesta