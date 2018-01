Katon lumikuormaa on syytä tarkkailla

Joulukuu toi paljon lunta mukanaan ja sikäli talven ajankohtaan nähden erikoisen ilmiön miesmuistiin, että rakennusten katoilla oleva lumipeite nousi parhaimmillaan 50–60 senttiin.

Hätäisimmät ovat pudotelleet jo väliviikolla lunta katoilta, mitä ei ole tarvinnut kovin usein joulukuussa tehdä.

Myös lumen rakenne on erikoinen. Taivaalta on satanut pakkaslunta, nuoskalunta ja silkkaa vettä. Näiden johdosta lumi on painunut, sen kerrokset ovat tiivistyneet ja jäätyneetkin. Hanki on sanalla sanoen erittäin painavaa tällä hetkellä. Se on sitä niin maassa kuin katoillakin.

Huolestuttavasta tilanteesta ei kuitenkaan kattojen suhtee tarvitse vielä puhua.

– Kattojen lujuusmitoitukset ovat sellaiset, että eiköhän ne tämän vielä kestä. Mutta jos lunta tulee lisää, on oltava jo sitten tarkkana, kertoo Siilinjärven kunnan rakennuslupainsinööri Timo Raatikainen.

