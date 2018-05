Kauppaneuvottelut jumissa

Maaningan vanhustentaloyhdistyksen rakennuksille ei ole löytynyt ostajia.

Kuopion Tilakeskus oli vielä viime vuoden puolella kiinnostunut ostamaan kaikki vanhustentaloyhdistyksen rakennukset, mikäli olisi löytynyt yhteinen hintanäkemys. Tilakeskus oli tuolloin käytännössä kiinnostunut vain kahdesta palvelutalosta eli Viljamista ja Pihlajakodista. Osa rakennuksista olisi purettu.

Nyt Tilakeskus on kiinnostunut vain Viljamista.

– Tilanne on muuttunut. Käyttöä on vain Viljamille ja tämä tieto on selvitysmies Kristian Kakolla, Kuopion Tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö Petri Koponen kertoo.

Koposen mukaan Kuopion perusturvan palvelualue on ilmoittanut, ettei sillä ole käyttöä muille rakennuksille kuin ainoastaan palvelutalo Viljamille.

– Pallo on rahoittajalla, viittaa Koponen vanhustentaloyhdistyksen selvitysmieheen Kristian Kakkoon.

Kuopiolaisen asianajotoimisto Kolari & Co. Oy:n osakkaan ja asianajajan Kristian Kakon mukaan Maaningan vanhustentaloyhdistystä ei suinkaan ole lakkautettu, kuten viime marraskuussa uutisoitiin.

– Yhdistys päätti hakeutua selvitystilaan. Ja selvitysmieheksi valittiin Kristian Kakko, hän kertoo.

Kakon toimeksiantajina on kaksi vanhustentaloyhdistyksen velkojaa.

Kakko kertoo, että neuvotteluja Tilakeskuksen kanssa on käyty, mutta tuloksetta.

– Minä olen heitellyt sitä palloa, mutta tarjousta ei ole tullut.

