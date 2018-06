Kenellä tuli hätä Maaningan hautausmaalla?

Maaningan hautausmaalla on kuluneen kevään aikana tehty erikoista ilkivaltaa. Sellaiseksi se on tulkittava, koska hautausmaan käytäville on käynyt ihminen ulostamassa.

– Jos olisi yhden kerran tapahtunut, niin se olisi saattanut olla vahinko. Mutta tätä on nyt tapahtunut useamman kerran, seurakuntamestari Eija Pietarinen hämmästelee.

Ulostetta on löydetty siis useita kertoja keskeltä hautausmaan käytävää. Läjän vieressä on ollut vessapaperia, joten ihmisen toiminnasta on ollut kyse.

Kulkija on käynyt hautausmaalla iltaisin tai yöaikaan, sillä jätökset ovat löytyneet aina aamuisin.