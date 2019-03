Mielikuva väkivaltaisuudesta ja katutappelijoista nousee väkisinkin mieleen puhuttaessa potkunyrkkeilystä. Mielikuva on kuitenkin täysin väärä. Kyse on kaikenikäisille sopivasta kuntoilumuodosta, joka pisimmilleen vietynä on taidokasta kehon ja mielen hallintaa.

– Vuosien harjoittelun jälkeen kehässä potkunyrkkeily on nautinnollista taistelua oman mukavuusalueen ulkopuolella. Ennen kaikkea se on vastustajan kunnioittamista, täsmentää siilinjärveläinen potkunyrkkeilyvalmentaja Riku Westman.

Muiden urheilulajien tavoin myös potkunyrkkeilyssä on omat riskinsä. Päähän kohdistuneen iskun seurauksena Riku on läpikäynyt aivoinfarktin, josta hän selvisi hyvin.

– Miellyttävin tapa tulla tyrmätyksi päähän kohdistuva isku tai potku. Siinä kaikki tapahtuu hetkessä, huomaamatta. Kipua ei ehdi tuntea. Vartaloiskujen tai -potkujen seurauksena tulevaa tyrmäystä voisi kuvailla lämpöisen peiton alla nähtävästä kauniista unesta, joka päätyy hetkessä hyiseen avantoon. Siinä ehtii tuntea kivun, hengityksen salpautumisen ja lamautumisen.

Rikun muutto Helsingistä toi lajin harrastusmahdollisuuden myös Siilinjärvelle. Vuorelassa Ole.Fit Siilinjärven tiloissa on loistavat mahdollisuudet lajin harrastamiseen.