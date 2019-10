Kiljuhanhi kuoli metsästäjän hauleihin Maaningalla

Poliisi tutkii luonnonsuojelurikosta, jossa metsästäjän epäillään ampuneen Maaningan alueella äärimmäisen uhanalaisen kiljuhanhen.

Metsästäjän hauleihin kuollut kiljuhanhi löytyi 8.9. kantatie 77 varrelta Korkeakosken kohdalta. Ampumavammoista päätellen on todennäköistä, että lintua on ammuttu lähellä löytöpaikkaa. Vammojen perusteella lintu ei ole voinut lentää pitkiä matkoja ennen kuolemaansa.

Kiljuhanhi on Suomessa äärimmäisen uhanalainen laji, joka on ollut luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettu vuodesta 1969 alkaen. Ympäristöministeriön päätöksellä kiljuhanhelle on määrätty ohjeellinen arvo, joka on 6391 euroa.

Jos rikoksesta epäilty saadaan selvitettyä, ohjeellinen arvo auttaa tuomioistuinta rauhoitusmääräysten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä.

Jos tiedät jotain kyseisestä tapahtumasta, kerro tietosi Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai sähköpostilla: vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.

Tiistaina 1.10. alkoi Suomessa rajatuilla alueilla metsähanhen metsästys. Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella metsähanhen metsästys on sallittua vain Kiteen, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnissa 30.11.2019 saakka.