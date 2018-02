Kinnulanlahdessa herkutellaan kylähuoltamolla

Kinnulanlahden Seo -huoltoasema on ollut vuosikymmeniä tärkeä maamerkki maaninkalaisille. Sieltä on saanut auton tankkauksen ohella kahvia ja ruokaa, siellä oma elintarvikepuoti. Baarissa on istuttu iltaa, toisinaan elävänkin musiikin merkeissä.

Airi ja Riku Airaksinen ovat toimineet Taruteam Oy:n huoltamon yrittäjinä 16 vuotta. Perheyrityksessä työskentelee myös pariskunnan kaksi vanhinta tytärtä Mira ja Sara. Lisäksi yritys työllistää sesongin mukaan 3–5 ulkopuolista työntekijää.

– Meillä on miehen kanssa selvä työnjako. Minä hoidan huoltamon ja Riku ajaa sorat, Airaksinen naurahtaa.

Yrittämisessä Airaksinen on halunnut pitää kiinni tietyistä asioista, vaikka maailma ja maaseutukin on vuosien varrella muuttunut.

– Keskeisenä ajatuksena on ollut, että tämä olisi sellainen vanhan ajan huoltoasema, jossa voi tankata autonsa, ostaa perusautotarviketta, elintarviketta ja tietysti käydä kahvilla.

