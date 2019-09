Kipu kulkee aina rinnalla – Eija Pitkänen on kärsinyt kroonisesta kivusta liki viisi vuotta

Siilinjärveläinen Eija Pitkänen on kärsinyt kroonisesta kivusta liki viisi vuotta, täysin kivutonta päivää hän ei muista.

– Minä yritän opetella siihen, että kipu on minun kaveri, joka nyt kulkee tässä rinnalla ja se on vaan pakko hyväksyä. Välillä se on vähän ärhäkkäämpi ja välillä lempeämpi, Eija naurahtaa.

Eija sairastaa monimuotoista paikallista kipuoireyhtymää eli CRPS:sää, jonka oireita ovat voimakas kipu, poikkeavat tuntemukset, raajan turvotus, liikkeen ja voiman heikkous, hahmotushäiriöt ja virheasennot. CRPS puhkeaa yleensä tapaturman seurauksena, kuten myös Eijan tapauksessa.

Kesällä 2014 sattuneen työtapaturman seurauksena Eijan toinen jalka vääntyi pahoin. Usean kuukauden kipuilun jälkeen jalka leikattiin kahdesti. Toinen leikkaus epäonnistui.

– Silloin todettiin, että jalkaan on tullut CRPS, eikä kolmatta leikkausta enää tehty, Eija selventää.

CRPS:sän puhkeamisen seurauksena Eija joutui jäämään pois työelämästä. Samoihin aikoihin alkoi myös kädenvääntö työeläkevakuutusyhtiön kanssa.

– Työeläkevakuutusyhtiö oli sitä mieltä, että CRPS ei tullut työtapaturmasta, mutta onneksi vakutuusoikeus teki päätöksen, että tällä on aivan selvä syy-seuraussuhde.

Alkuun Eija mietti, että jaksaako hän käydä taistoon lainkaan.

– Mutta sitten se heräsi että ei, minulla on tähän oikeus.

Töistä pois jättäytyminen oli tekemään tottuneelle Eijalle kova pala. Keväällä 2017 hän yritti palata takaisin työelämään.

– Mutta sepä ei tämän kivun ja sen lisäksi tulleiden sairauksien kanssa onnistunutkaan. Nyt olen syyskuussa menossa taas leikkaukseen.

Lue lisää 29.8. ilmestyneestä Uutis-Jousesta