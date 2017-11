Kirjallisuuden Finlandia-lähettiläs

Tänä vuonna on valittu ensimmäistä kertaa Finlandia-lähettiläitä, joiden tehtävänä on blogata ja tuoda ehdokaskirjoille näkyvyyttä ja huomiota. Mari Saavalainen on yksi heistä. Lähettiläitä on kaksi kutakin kategoriaa kohti. Kategoriat ovat kauno-, tieto- ja nuorten- ja lastenkirjallisuus. Saavalainen edustaa nuorten- ja lastenkirjallisuutta.

Suomen Kirjasäätiö hallinnoi ja jakaa Finlandia-palkinnot. Kussakin kategoriassa kolmihenkinen esiraati tekee kirjavalinnat, maksimissaan kuusi kirjaa per kategoria. Tämän jälkeen Finlandia-diktaattori valitsee voittajat omassa kategoriassaan. Lasten- ja nuortenkirjojen osalta valinnan tekee Anna Puu. Voittajat saavat näkyvyyttä ja 30 000 euron palkinnon.

– Syksyllä etsittiin kirjallisuudenrakastajia mukaan tähän prosessiin. Laitoin hakemuksen ja minut valittiin. Pääsin myös kirjamessuille lavalle keskustelemaan. Sain luettavaksi kuusi teosta, jotka ovat kaikki eri maailmasta, hyvin vaikea on laittaa niitä paremmuusjärjestykseen. Kaikki ovat mielestäni voittajia, sanoo Saavalainen.

