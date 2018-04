Koiran kanssa kuntopolulle – siilinjärveläinen eläinfysioterapeutti kehitteli mobiilisovelluksen harjoitteluun

Sirius Koiran Kuntopolku on siilinjärveläisen eläinfysioterapeutti Susanna Vartiaisen ideoima ja kehittämä mobiilisovellus. Liikuntasovelluksesta löytyy paljon erilaisia vinkkejä ja harjoituksia. Niitä voi tehdä päivittäisten lenkkien yhteydessä ja itselleen voi etukäteen suunnitella viikon treenin. Kun harjoituksen on tehnyt, sen voi merkata heti sovellukseen tehdyksi. Tehdyistä treeneistä saa tassupisteitä. Sovellukseen voi myös merkitä harrastekoirien treenit sekä koiran päivittäisen toimintakyvyn.

Idea sovellukseen tuli ratsastuslenkillä. Susannan luona käy ihmisiä koko suomesta, ja he toivovat kotona tehtäviä harjoituksia. He kokevat, että netistä niitä on hankala löytää.

– Tajusin, että mobiilisovelluksen avulla tavoitan ihmisiä kauempaakin, Susanna sanoo.

Hän suunnitteli yleispäteviä harjoituksia, jotka sopivat kaiken kokoisille, rotuisille ja ikäisille koirille. Sovellus kulkee mukana puhelimessa ja siihen on helppo merkata ylös mitä on tehnyt ja milloin.

