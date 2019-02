Kolmasluokkalainen Hemmo tarvitsisi henkilökohtaisen avustajan – miksi sitä ei myönnetä, kysyy äiti

Siilinjärvellä asuva kolmosluokkalainen Hemmo on ihan tavallinen poika, mutta kuitenkin hieman omanlaisensa. Hän pärjää koulun opinnoissa, mutta sosiaaliset tilanteet ovat hankalia.

Jos tilanne käy ahdistavaksi, hän saattaa lukkiutua vessaan kesken koulupäivän ja rauhoittaa itseään valuvalla vedellä.

– Se on autisteilla todella yleistä, kertoo Hemmon äiti Niina.

Lapsuusiän autismin lisäksi Hemmolla on ADHD. Hänellä se ei näy ylivilkkautena tai motorisena levottomuutena, vaan lähinnä keskittymisvaikeutena.

Vielä päiväkodissa Hemmolla meni hyvin. Ongelmat alkoivat peruskoulun myötä.

Hemmo aloitti koulutaipaleensa isossa koulussa.

Siellä hän joutui nopeasti silmätikuksi. Koulukaverit huomasivat, että Hemmoa oli helppo härkkiä. Piiritettynä hän ahdistui ja suuttui helposti.

Suuttuessaan Hemmo menee herkästi äärimmäisyyksiin. Hän huitoo, huutaa tai uhkaa räjäyttää koko koulun.

– Muut voivat helposti puhua Hemmon syylliseksi tilanteisiin, Niina kertoo.

Tammikuussa 2018 Hemmo vaihtoi pienempään kouluun. Lopulta syyskuussa, vääntämisen jälkeen, Hemmo sai henkilökohtaisen luokka-avustajan.

Niina palaa keväällä äitiyslomalta töihin. Hemmo ei selviä aamulla itse kouluun, eikä voi olla yksin kotona. Koulu järjestää iltapäiväkerhon, mutta yksi ohjaaja ei pärjää Hemmon kanssa.

Niina on hakenut kunnan vammaispalveluista avustajaa, joka olisi Hemmon kanssa sekä iltapäiväkerhossa että harrastuksissa. Avustajasta on tullut kaksi kielteistä päätöstä. Nyt asia on hallinto-oikeuden ratkaistavana.

– Hemmolla on pitkäaikainen harrastus, jossa joudun aina olemaan mukana. Kokeilin kerran jättää hänet sinne tunniksi yksin. Hän oli koko sen ajan käpertyneenä biljardipöydän alle.

Niina sanoo, että kunnalta on tullut huonosti tietoa eri palveluista ja mahdollisuuksista.

Hän kertoo kuulleensa vasta toimittajalta siitä, että iltapäiväkerhoon henkilökohtaista avustajaa ei pidä pyytää vammaispalveluista, vaan sivistyspalveluista.

Hemmon ja Niinan nimet on muutettu

