Kolmelle ikäihmiselle tablettitietokone kotiin määräajaksi

Siilinjärvellä on käynnistynyt Savonetin HIT-projekti, mikä lyhenne tulee sanoista halu, into ja tarve ottaa digi-maailma haltuun.

Siilinjärven kunta on kustantanut kahdelle valitulle henkilölle määräaikaiseen käyttöön tablettitietokoneen. Savonet kustansi vielä kolmannen koneen, lainaajana omistaa koneet sekä vastaa niiden kotiin tuomisesta ja käyttöönotosta.

Kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on riittävän korkea ikä sekä halu oppia digi-asioita. Laitteen kotiin saaminen on maksutonta. Verkkoyhteys on ainoa kustannus, joka jää käyttäjän hoidettavaksi.

– Hanke on kokeiluprojekti, jolla haetaan kokemuksia. Tavoitteena on antaa lainan saajalle mahdollisuus tutustua nykyaikaiseen laitteeseen ja digi-asiointiin riittävästi tuettuna ja ilman sitoutumista omiin laitehankintoihin, kertoo Senioreiden ATK-yhdistys Savonetti ry:n hallituksen puheenjohtaja Ahti Planman.

Jokaiselle käyttäjälle on nimetty kaksi tukihenkilöä Savonetin vertaisohjaajista, jotka ovat jo käyneet muutamilla kotikäynneillä.

Lue lisää 1.3. Uutis-Jousesta