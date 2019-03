Siilinjärveläinen kansanedustajaehdokas Arttu Pöyhönen (kok) sai varsin arvovaltaisen vetoavun kampanjalleen, kun hänen maanantaiseen vaalitilaisuuteensa Fontanellassa osallistui komissaari Jyrki Katainen.

Tilaisuus, jossa oli mukana myös istuvia kansanedustajia ja istumaan pyrkiviä, lähti käyntiin Kataisen läpileikkauksella Euroopan tilanteesta.

Brexitistä on riittänyt puhetta ja riittää vielä pitkään.

– Brexit on säikäyttänyt eri puolella Eurooppaa. Monet sellaiset johtajat, jotka liehittelivät kansalaisia populistisella, EU-vastaisella tavalla, ovat nyt heränneet siihen, että hyvänen aika – maailmassahan voi käydä niin, että sitä saa mitä tilaa, Katainen sanoi.

– Tämä johtanut siihen, että EU on tiivistynyt muutaman vuoden takaisesta tilanteesta. Veikkaan, että Eurooppa on kahden-kolmen vuoden päästä merkittävästi tiiviimpi kuin mitä se on tällä hetkellä. Jäsenmaiden hallitukset, kansanedustajat, kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja yritykset vaativat EU:lta monia asioita ja tämä johtaa tiiviimpään integraatioon.

Katainen lähestyi yhtenäisemmän Euroopan ajatusta muutaman esimerkin kautta.

– Moni ihminen on huolissaan muovista, jota käytetään pakkauksissa tolkuttomia määriä. Kun kunnon kierrätystä ei ole, se menee roskiin ja pahimmassa tapauksessa se päätyy luontoon ja jauhautuu mikromuoviksi.

– Kalat syövät mikromuovia, mitä kautta se joutuu ihmisiin. Jos mikään ei muutu, vuonna 2050 merissä on muovia enemmän kuin kalaa.

Katainen on mukana laatimassa Euroopan laajuista lainsäädäntöä, joka velvoittaa jäsenmaita kierrättämään muovia merkittävästi enemmän.

– Me tehdään lainsäädäntö, jossa määritellään, minkä laatuista esimerkiksi pakkauksissa käytettävän muovin pitää olla, jotta se voidaan kierrättää paremmin.

Toisena esimerkkinä hän toi esille ilmastopolitiikan. Jos jokainen 28 jäsenmaata yrittäisi itse ratkaista ilmastokysymystä, siitä ei tulisi mitään.

– Eurooppa on ainoa markkina-alue, jossa jokaista jäsenmaata on lailla velvoitettu vähentämään päästöjä saman verran. Tällä saadaan isot tulokset aikaan.

Lue lisää 28.2. Uutis-Jousesta