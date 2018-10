Konditoria Malmberg toiminut 30 vuotta

Konditoria Malmberg täyttää tänä vuonna 30 vuotta, minkä merkeissä yrityksessä juotiin tiistaina kakkukahvit.

Alunperin Kinnulanlahdessa sijaitsevassa leipomossa toimi Makuset-niminen konditoria, jonka Mauri ja Marja Malmberg ostivat vuonna 1988. Perheyritys siirtyi Sami Malmbergin johdettavaksi vuonna 2000. Toiminnassa ovat mukana myös Samin veljet, kuorma-autoa ajava Toni sekä leipuri Petri. Neljäs veli, Jukka pitää kahvilaa vaimonsa Tiinan kanssa Kuopiossa.

– Tämä on ollut hyvin työntäyteinen vuosi. Takana on pari hieman tasaisempaa vuotta, mutta nyt myynti on kasvanut ennen kaikkea tuotekehittelyn myötä, Sami Malmberg kertoo.

Yritys panosti viime talvena luontaisesti gluteenittomiin ja vegaanisiin tuotteisiin.

– Gluteenittomat tuotteet ovat lähteneet vetämään hyvin. Koko ajan pitää kehitellä uutta, koska sitä asiakkaat odottavat. Jokaisella tuotteella on oma elinkaarensa, lukuun ottamatta joitakin klassikkotuotteita.

