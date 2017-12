Korkeidenkin lumivallien poisto on kiinteistönomistajan vastuulla

Toivalassa Vallantiellä asuva lukijamme otti lehteemme yhteyttä. Häntä harmittavat korkeat lumipenkat, joita kertyy kiinteistöliittymien kohdalle lumenaurauksen yhteydessä.

Pari viikkoa sitten oli kova lumipyry, jonka jäljiltä hänen kiinteistönsä kohdalle oli jäänyt ”lonkankorkuinen” lumivalli, kuten oheisesta kuvasta näkee. Sen läpi ei ollut mahdollista ajaa autolla.

Asukas kysyy, onko kohtuutonta jättää näin iso lumivalli kiinteistöliittymän kohdalle. Sellaisen puhdistaminen on työlästä, ellei jopa mahdotonta, esimerkiksi iäkkäämmälle asukkaalle.

Siilinjärven kunnan kunnossapitomestari Markku Heikkinen kertoo, että lain mukaan tontinomistaja vastaa aina tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tontinomistajalla tarkoitetaan myös tontin vuokraajaa.

– Lunta kertyy etenkin kovan pyryn jälkeen kiinteistöliittymien kohdalle, mutta valitettavasti näiden lumien siivoaminen on yksiselitteisesti tontinomistajan vastuulla, Heikkinen sanoo.

– Urakoitsijoiden traktoreissa on sivuläppä, jolla pihaliittymiin tulevan lumen määrää pyritään vähentämään aurauksen yhteydessä. Läppääkään ei voi aina kaikkialla käyttää, jos lumi on märkää ja raskasta. Myös kun lunta on paljon, osa lumesta tulee läpästä yli.

