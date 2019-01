Korttelikiekko starttasi Ahmon kaukalossa

Lunta tuprutteli ihan sakeasti Ahmon kaukaloon tiistai-iltana, mutta se ei menoa haitannut. Jo perinteeksi muodostunut Juniori-KalPan vetämä K-korttelikiekko käynnistyi yli 20 lapsen voimin.

– Ehkä lumisade karsi hieman tulijoita tänään. Kuopiossa oli maanantaina lähes 50 lasta. Kyllä määrä nousee täälläkin, pohti Teemu Koljonen Juniori-KalPasta.

K-korttelikiekko on suunnattu 4–10-vuotiaille tytöille ja pojille ja on idealtaan matalan kynnyksen tapahtuma. Osanottajilla pitää olla vain mailat ja kypärät ja kova into jäälle.

– Tärkeää on, että pääsee liikkumaan ja kaikilla on hauskaa.

Lue lisää 17.1. Uutis-Jousesta